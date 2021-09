Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Brico récup d’Halloween Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le dimanche 31 octobre à Maison de la nature et de l’arbre

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation pour les adultes de présenter un pass sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier sur inscription au numéro d’appel gratuit (nombre de places limité)

L’économie circulaire c’est super ! Venez découvrir le réemploi en transformant des vieux tissus en un déguisement effrayant ! Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T15:30:00;2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:30:00

