Réduire notre production de déchets, voilà un objectif incontournable pour construire un monde durable ! Mais comment faire ? Plusieurs moyens d’agir sont possibles et cet atelier part explorer un de ces moyens : récupérer pour valoriser ! Pour comprendre pourquoi il est important de réduire, récupérer et revaloriser nos « déchets » nous échangerons sur le temps de décomposition des diverses matières et les problématiques liées aux déchets aujourd’hui. Ensuite, place à la pratique! Cache-pots et bilboquets… Créez avec nous des objets insolites à partir de déchets ! L’occasion de découvrir une façon ludique et artistique de récupérer et transformer nos déchets pour réduire notre impact sur l’environnement. Cette action a lieu dans le cadre du festival RegardNeuf3.

Stand – Gratuit

Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis



2021-06-19T13:30:00 2021-06-19T17:30:00