BRICO LUDO Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

BRICO LUDO Mayenne, 15 février 2022, Mayenne. BRICO LUDO Mayenne

2022-02-15 – 2022-02-15

Mayenne Mayenne Partagez un moment privilégié autour du bricolage à quatre mains. Les idées et le matériel sont fournis ! Atelier proposé par le Pôle culturel le Grand Nord. +33 2 43 11 19 46 Partagez un moment privilégié autour du bricolage à quatre mains. Les idées et le matériel sont fournis ! Mayenne

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

BRICO LUDO Mayenne 2022-02-15 was last modified: by BRICO LUDO Mayenne Mayenne 15 février 2022 mayenne

Mayenne Mayenne