Ne jetez plus, réparez ! Objets, vêtements, petites machines. Osez commencer ! Venez au BRICO CAFÉ organisé par l'USPOP tous les mois, on vous aide à réparer. USPOP à l'Église vieille, contre la cure les 1er samedis du mois de 9h30 à 12h. uspop.lasalle@gmail.com ou SMS au 06 74 64 59 34.

