Bricks Festival 2021 Parc de la Mounède, 12 juin 2021-12 juin 2021, Toulouse.

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin à Parc de la Mounède

### Festival de musique électronique en plein air ! Bricks Festival revient à Toulouse en 2021 pour une deuxième célébration techno et house underground en plein air. Se tenant sur deux jours dans le cadre enchanteur du Parc de la Mounède. Il offrira encore une fois un lineup de renom, avec les premiers artistes confirmés pour le Bricks Festival 2021. Rien de plus que Dixon, Honey Dijon et Jennifer Cardini, 3 légendes vivantes de la musique électronique ! La scène locale sera elle aussi représentée par les DJ sets de Groenogen, Soum et Benken, et plus d’artistes annoncés prochainement… Fort du succès de sa première édition en 2019, Bricks Festival semble déjà attirer les fans de festivals et de musique électronique underground. ### Plus d’infos [Site du Bricks Festival](https://bricksfestival.com) ![]() ### Infos pratiques * Du samedi 12 juin à 14h jusqu’au dimanche 13 juin à 23h * À 5mn à pied du Terminus du métro ligne A Basso Cambo * Lignes de bus à 200m de l’entrée du festival * Navette gratuite depuis le métro Basso Cambo * Parking réservé aux festivaliers à proximité

A partir de 19.40 €

Culture

Parc de la Mounède 1 Rue Claude-Marie Perroud, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



