BRICK’ECLAIR Chauvé Chauvé Catégories d’Évènement: Chauvé

Loire-Atlantique

BRICK’ECLAIR Chauvé, 3 juin 2023, Chauvé . BRICK’ECLAIR Complexe Sportif Salle du Pinier Chauvé Loire-Atlantique Salle du Pinier Complexe Sportif

2023-06-03 – 2023-06-03

Salle du Pinier Complexe Sportif

Chauvé

Loire-Atlantique Venez rencontrer leurs créateurs, des passionnés de tous âges. Une tombola est organisée, 10 boites Lego® à gagner. Exposition de construction de briques Lego® sur près de 1000m2. eclairchauvehandball@gmail.com +33 6 88 26 65 22 Salle du Pinier Complexe Sportif Chauvé

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Chauvé, Loire-Atlantique Autres Lieu Chauvé Adresse Chauvé Loire-Atlantique Salle du Pinier Complexe Sportif Ville Chauvé lieuville Salle du Pinier Complexe Sportif Chauvé Departement Loire-Atlantique

Chauvé Chauvé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauve/

BRICK’ECLAIR Chauvé 2023-06-03 was last modified: by BRICK’ECLAIR Chauvé Chauvé 3 juin 2023 Chauvé Complexe Sportif Salle du Pinier Chauvé Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Chauvé Loire-Atlantique