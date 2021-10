Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Brick A Drac Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bienvenue à bord du Brick A Drac ! Vous serez propulsé par sa musique « TURBO-FOLK ! » au gré des vents turbulents de la Vielle à Roue, Nyckelharpa, Cornemuse et autres instruments d’un âge révolu… C’est une échappée sauvage à la croisée des chemins occitans, médiévaux, celtiques et festifs, que Brick A Drac vous concocte dans une marmite musicale remplie de bestioles étranges ! Alors bon vent à tous ! **Accessible au public non et mal voyant** _Crédit visuel: brickadrac_

Découvrez des instruments d'un âge révolu et vibrez au son d'une musique turbo-folk ! Auditorium du Museum de Toulouse, Toulouse

