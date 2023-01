« BRIC ET BRAC » – CIE DE L’HÉMISPHÈRE OUEST Malville Malville Malville Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Malville

« BRIC ET BRAC » – CIE DE L’HÉMISPHÈRE OUEST Malville, 25 février 2023, Malville Malville. « BRIC ET BRAC » – CIE DE L’HÉMISPHÈRE OUEST Café-Théâtre Malville Loire-Atlantique

2023-02-25 11:00:00 – 2023-02-25 Malville

Loire-Atlantique Malville « BRIC ET BRAC » – CIE DE L’HÉMISPHÈRE OUEST

Dans le cadre du Festival « Place aux mômes » Le rêve de Brac : se laisser entraîner par le rythme envoûtant d’un standard de jazz, s’avancer sur la scène, devenir l’espace d’un instant le jongleur le plus spectaculaire. Oui mais… Le rêve de Bric : en rythme, sur la scène, devenir l’espace d’un instant le clown le plus drôle. Un bric à brac de situations abracabrantes orchestrées par un duo clownesque ouvert à tous les publics. Bulles, ballons sculptés, diabolos, balles, magie, massues, mais aussi mime, danse, clowneries et participations du public ! Jeune public / Gratuit +33 2 40 56 09 20 http://www.malville.fr/ Malville

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Malville Autres Lieu Malville Adresse Café-Théâtre Malville Loire-Atlantique Ville Malville Malville lieuville Malville Departement Loire-Atlantique

Malville Malville Malville Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malville-malville/

« BRIC ET BRAC » – CIE DE L’HÉMISPHÈRE OUEST Malville 2023-02-25 was last modified: by « BRIC ET BRAC » – CIE DE L’HÉMISPHÈRE OUEST Malville Malville 25 février 2023 Café-Théâtre Malville Loire-Atlantique Loire-Atlantique Malville Malville, Loire-Atlantique

Malville Malville Loire-Atlantique