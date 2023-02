Bric & Broc de l’Aéromodélisme, 30 avril 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse .

Bric & Broc de l’Aéromodélisme

Lieu-dit “L’hippodrome” Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2023-04-30 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes

L’aéromodélisme organise une journée portes ouvertes simultanément à un “Broc et Troc”.

Durant cette journée, les adultes et enfants de plus de 10 ans, pourront s’initier au pilotage en double commande de modèles réduits d’avion ou motoplaneur.

Une session sur simulateur de vol permettra d’appréhender et coordonner les commandes d’un avion.

Cette journée sera l’occasion de découvrir le fonctionnement de l’association.

+33 6 12 15 58 93

Club d’Aéromodélisme

Saint-Vincent-de-Tyrosse

