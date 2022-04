BRIC À BROC DE GUÉCÉLARD Guécélard, 5 juin 2022, Guécélard.

BRIC À BROC DE GUÉCÉLARD Guécélard

2022-06-05 07:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Guécélard Sarthe Guécélard

Le Comité des Fêtes s’impliquait pour la première année (à la demande de l’école) dans l’organisation du Bric à Broc en 2011.

Suite à la réussite de cette organisation, cette manifestation se déroule désormais le premier week-end de juin avec un parking de plus 1000 places à disposition des visiteurs.

Si en 2021, le Comité des Fêtes avait organisé le Bric à Broc en solo, en 2022, l’USG revient et organise le même week-end la GUECECUP – PROXIMITE COURTAGE, tournoi désormais traditionnel (30ème édition en 2022) et reconnu pour sa popularité et la qualité de son organisation.

Pour le Bric à Broc, l’emplacement de base est en plein air et mesure 5 m * 5 m avec possibilité de stationner un véhicule (de moins de 5m).

Le tarif d’exposition est de 11 € sur réservation et s’élèvera à 15 € sur place !

Concours de Cornhole

A l’occasion du Bric à Broc, le Comité des Fêtes de Guécélard organise une animation Cornhole en mettant en place un concours aux points (individuel). Chaque exposant devrait recevoir un bon de participation gratuit pour ce concours.

Plus d’informations et règlement sur :

www.guecelardenfetes.com

Bric à Broc de Guécélard + Concours de Cornhole

cfguecelard@gmail.com +33 6 84 13 45 12 http://www.guecelardenfetes.com/

Guécélard

