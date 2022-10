Bric à brac orchestra Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drme

Bric à brac orchestra Bourg-lès-Valence, 22 octobre 2022, Bourg-lès-Valence. Bric à brac orchestra

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Drme Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres

2022-10-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-22

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres

Bourg-lès-Valence

Drme Entre chansons bricolées et objets détournés, le musicien embarque avec entrain son public dans un concert pour deux pieds et deux mains. mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr +33 4 75 44 44 65 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drme Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Ville Bourg-lès-Valence lieuville Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Departement Drme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Bric à brac orchestra Bourg-lès-Valence 2022-10-22 was last modified: by Bric à brac orchestra Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 22 octobre 2022 1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Drme Bourg-lès-Valence Drme

Bourg-lès-Valence Drme