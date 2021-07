Neuville-sur-Sarthe Neuville-sur-Sarthe Neuville-sur-Sarthe, Sarthe BRIC À BRAC Neuville-sur-Sarthe Neuville-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Neuville-sur-Sarthe

Neuville-sur-Sarthe Sarthe Neuville-sur-Sarthe Pas de réservation, placement par ordre d’arrivée dès 6h.

Tarifs exposants : 1,50€ / m² pour les particuliers, 3€/m² pour les pro.

Bric à brac et vide grenier à Neuville sur Sarthe

Pas de réservation, placement par ordre d'arrivée dès 6h.

Tarifs exposants : 1,50€ / m² pour les particuliers, 3€/m² pour les pro.

Entrée gratuite pour les visiteurs. Restauration et buvette sur place.

cdfneuvillesursarthe@gmail.com +33 2 43 25 56 05

