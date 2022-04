BRIC À BRAC Fercé-sur-Sarthe Fercé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fercé-sur-Sarthe

Fercé-sur-Sarthe Sarthe Fercé-sur-Sarthe Organisé par l’APE de l’école des noisetiers, le bric à brac est de retour. Les réservations sont ouvertes (2€ les 2 mètres linéaires pour les particuliers, 5€ les deux mètres linéaires pour les professionnels). L’association du CAL proposera également un marché aux plants potager. Le bric à brac de Fercé-sur-Sarthe est de retour ! Buvette et restauration sur place. a.p.e.fercesursarthe@gmail.com +33 6 63 24 79 77 Organisé par l’APE de l’école des noisetiers, le bric à brac est de retour. Les réservations sont ouvertes (2€ les 2 mètres linéaires pour les particuliers, 5€ les deux mètres linéaires pour les professionnels). L’association du CAL proposera également un marché aux plants potager. Fercé-sur-Sarthe

