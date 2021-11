Lormont Brassens Camus Gironde, Lormont Bric à brac et bourse aux jouets Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du mardi 7 décembre au mercredi 8 décembre

Dépôt des objets le mardi 07/12 de 9h à 12h. Vente le mardi 07/12 de 14h30 à 19h et le mercredi 08/12 de 9h à 12h. Reprise des invendus le jeudi 09/12 de 14h30 à 18h

Entrée libre

Animation solidaire proposée par l’association DIDÉE. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

