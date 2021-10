BugeatBugeat Bugeat Bugeat Bugeat, Corrèze Bric à brac du Téléthon Bugeat Bugeat BugeatBugeat Catégories d’évènement: Bugeat

Corrèze

Bric à brac du Téléthon Bugeat Bugeat, 30 octobre 2021, BugeatBugeat. Bric à brac du Téléthon 2021-10-30 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 17:00:00

Bugeat Corrèze Place du champ de foire Bugeat Corrèze Bugeat De 9h à 17h au sous le foyer rural Dans le cadre du Téléthon, un bric à brac est organisé toute la journée. Venez nombreux soutenir cette belle cause. De 9h à 17h au sous le foyer rural dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bugeat, Corrèze Autres Lieu Bugeat Bugeat Adresse Place du champ de foire Ville BugeatBugeat lieuville 45.59905#1.92669