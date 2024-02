BRIC À BRAC DES AMIS DE LA SOLIDARITÉ 39, Route des Moutiers Luçon, samedi 9 novembre 2024.

BRIC À BRAC DES AMIS DE LA SOLIDARITÉ 39, Route des Moutiers Luçon Vendée

Chaque deuxième samedi du mois faites des affaires à la ressourcerie. De nombreux meubles, objets, vêtements, et décorations sauvés de la déchetterie et récupérés, enlevés, triés, nettoyés, testés, réparés, par de nombreuses petites mains les transformant en vrais trésors.

Meubles de styles divers et en bon état

Des salles à manger et des chambres à coucher.

Buffets, tables, chaises, armoires, lits, tables de chevet, fauteuils, tables basses, tables informatiques, petits meubles pour téléphone, plantes, etc.

De jolis petits meubles relookés par nos bénévoles.

Vous trouverez toujours

De la vaisselle, des bibelots, des tableaux

Électroménager

Petit outillage

Un espace vêtements pour enfant et adulte.

Des articles de puériculture, jeux, jouets…

Des livres pour enfant et adulte

Des produits de beauté, de soin et des parfums…

Des légumes de saison issus de nos jardins et de nos serres.

2 adresses 12, rue des Meuniers à 300 m de la gare, et 39, route des Moutiers .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 10:00:00

fin : 2024-11-09 17:00:00

39, Route des Moutiers 12, rue des Meuniers

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire contact@lesamisdelasolidarite.com

