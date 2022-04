Bric-à-brac de l’APE Jean Zay Mainvilliers Mainvilliers Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Mainvilliers

Bric-à-brac de l’APE Jean Zay Mainvilliers, 15 mai 2022, Mainvilliers. Bric-à-brac de l’APE Jean Zay Mainvilliers

2022-05-15 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Mainvilliers Eure-et-Loir Mainvilliers Dimanche 15 mai de 8h00 à 18h00 à Mainvilliers, plateau sportif de l’école Jean Zay : bric-à-brac de l’APE Jean Zay. Emplacement : 2 € le mètre linéaire. Sans réservation. apejeanzaymainvilliers@gmail.com ville de mainvilliers

Mainvilliers

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Mainvilliers Autres Lieu Mainvilliers Adresse Ville Mainvilliers lieuville Mainvilliers Departement Eure-et-Loir

Mainvilliers Mainvilliers Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mainvilliers/

Bric-à-brac de l’APE Jean Zay Mainvilliers 2022-05-15 was last modified: by Bric-à-brac de l’APE Jean Zay Mainvilliers Mainvilliers 15 mai 2022 Eure-et-Loir Mainvilliers

Mainvilliers Eure-et-Loir