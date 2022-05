Bric-à-brac de la ville Luisant, 29 mai 2022, Luisant.

Bric-à-brac de la ville Luisant

2022-05-29 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-29

Luisant Eure-et-Loir Luisant

3 EUR 3 3 € le mètre linéaire pour les particuliers et 6 € le mètre linéaire pour les professionnels. La brocante s’étendra sur l’avenue de la rue Courtois, à la rue de la Fraternité. Cette année, en raison de la crise sanitaire et pour simplifier l’organisation, les réservations d’emplacements se font EXCLUSIVEMENT depuis la plateforme Hello Asso.

Organisé en partenariat avec Les Lucioles GR

https://www.helloasso.com/associations/les-lucioles-gr/evenements/bric-a…

