2022-03-12 – 2022-03-13

Châteauponsac Haute-Vienne Châteauponsac Haute-Vienne Avenue de Lorraine Salle des fêtes Châteauponsac De 14h à 18h à la Salle des fêtes – Avenue de Lorraine. Entrée libre. Les Amis des chats : 06 85 56 42 42. Vente au profit de l’association protectrice des félins “les Amis des Chats” : linge, vaisselle, livres, disques, luminaires, jouets, bibelots, articles de jardinage. Seule l’association expose. +33 6 85 56 42 42 De 14h à 18h à la Salle des fêtes – Avenue de Lorraine. Entrée libre. Les Amis des chats : 06 85 56 42 42. Châteauponsac Châteauponsac

