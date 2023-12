Briaval Reinhardt Trio Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 05 Briaval Reinhardt Trio Le Son de la Terre Paris 05, 14 mars 2024, Paris 05. Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Billetterie Concert Briaval Reinhardt Trio : 25 EUR

Quand deux grands noms du jazz manouche se retrouvent sur scène Biddie Briaval chanteuse,fille de René guitariste du groupe les frères Briaval, Noé guitariste de la grande famille des Reinhardt ,tous les trois manouches ! Reprises de jazz standards et jazz manouche Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/chantal.briaval.3 https://www.facebook.com/chantal.briaval.3 https://www.sondelaterre.fr/event/briaval-reinhardt-trio/#billetterie

