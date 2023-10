Halloween à la bibliothèque Briarres-sur-Essonne Briarres-sur-essonne Catégorie d’Évènement: Briarres-sur-Essonne Halloween à la bibliothèque Briarres-sur-Essonne Briarres-sur-essonne, 31 octobre 2023, Briarres-sur-essonne. Halloween à la bibliothèque Mardi 31 octobre, 13h00 Briarres-sur-Essonne Rendez-vous à la bibliothèque Anaïs Thiebault à Briarres-sur-Essonne pour une après-midi lecture sur le thème d’Halloween. Les enfants à partir de quatre ans pourront écouter des histoires de fantômes, monstres et sortilèges de sorcières, les plus courageux pourront participer à un atelier bricolage. Briarres-sur-Essonne Briarres-sur-essonne Briarres-sur-essonne [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 11 19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

