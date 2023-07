Festival intercommunal autrement Classique Pont-Canal de Briare Briare, 18 juillet 2023 21:00, Briare.

Festival intercommunal autrement Classique Pont-Canal de Briare Briare 18 – 22 juillet

9 artistes, 8 concerts, 6 villages : Briare, Beaulieu, Ousson, Châtillon, Ouzouer, La Bussière 18 – 22 juillet 1

http://www.autrementclassique.com

Cette année nous encourageons les spectateurs à venir aux concerts à vélo. Que ce soit au pont-canal, ou dans l’un des six villages qui nous accueilleront, le vélo sera la meilleure façon de joindre l’utile à l’agréable. Les établissements où vous trouverez les forfaits adaptés sont partenaires du festival. L’hôtel du Cerf et la Maison du pont-canal seront à votre écoute pour vous renseigner et vous proposer les meilleurs forfaits.

Pont-Canal de Briare Pont canal de briare Briare 45250 Loiret