Concert « Quatre musiciens dans le Van – Quatuor Page Blanche » Square Pierre-Armand Thiébaut, 29 avril 2023, Briare.

L’association Autrement classique propose le Concert Page blanche. Il s’agit d’un quatuor à cordes avec contrebasse. Les musiciens, Joseph André, Flore-Anne Brosseau, Manon Gillardot et Ulysse Vigreux sont issus de l’orchestre de Paris..

Samedi 2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . 8 EUR.

Square Pierre-Armand Thiébaut

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



The association Autrement classique proposes the Concert Page blanche. It is a string quartet with double bass. The musicians, Joseph André, Flore-Anne Brosseau, Manon Gillardot and Ulysse Vigreux are from the orchestra of Paris.

La asociación Autrement classique propone el Concert Page blanche. Es un cuarteto de cuerda con contrabajo. Los músicos, Joseph André, Flore-Anne Brosseau, Manon Gillardot y Ulysse Vigreux son de la orquesta de París.

Der Verein Autrement classique bietet das Konzert Page blanche an. Es handelt sich um ein Streichquartett mit Kontrabass. Die Musiker Joseph André, Flore-Anne Brosseau, Manon Gillardot und Ulysse Vigreux stammen aus dem Orchester von Paris.

Mise à jour le 2023-02-03 par ADRT45