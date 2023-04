Quatre musiciens dans le van CSC Briare 45250 Briare Catégories d’Évènement: Briare

Samedi 29 avril, 20h00

https://www.billetweb.fr/quatre-musiciens-dans-le-van Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Nicolas Bouvier Un violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse, voici le quatuor Page Blanche qui s’avance pour nous embarquer dans un voyage musical au coeur de l’Europe. Musiques populaires, musiques savantes qui ont toutes un point commun : la danse. Le folklore nourrit l’inspiration des grands compositeurs qui parlent chacun à leur façon du pays natal. Tchaikovsky, Bach, Prokofiev, Chostakovitch, Brahms, Granados, Piazzolla, Debussy, Ravel, jalonnent les étapes de ce voyage musical.

Sur des textes de Nicolas Bouvier tirés de son livre L'usage du monde.
CSC Briare 45250

