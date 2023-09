Rassemblement de véhicules à Briare BRIARE Briare Catégorie d’Évènement: Briare Rassemblement de véhicules à Briare BRIARE Briare, 1 octobre 2023, Briare. Rassemblement de véhicules à Briare Dimanche 1 octobre, 10h00 BRIARE Briare automobile club organise un grand rassemblement de véhicules le 1er octobre de 10 h à 17 h, place du champ de foire à Briare. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des véhicules rétros, classiques, youngtimers, modernes, sportives, exclusives. Inscription nécessaire pour les participants. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le 06 02 06 35 05 ou le 06 82 20 12 42 BRIARE Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Briare [{« type »: « email », « value »: « contact@briareautomobileclub.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

contact@briareautomobileclub.fr

