Les Journées du Piano Romantique Auditorium Jean Poulain, 30 septembre 2021 20:00, Briare.

30 septembre – 3 octobre Sur place www.autrementclassique.com contact@autrementclassique.com

Ce festival présente des pianos historiques provenant de la collection Tobias et joués à l’occasion par des pianistes de renommée internationale.

Le festival

Briare et son fameux Pont-Canal, ses ports, ses canaux, ses bords de Loire, mais aussi Briare et ses pianos ! Pianos qui seront les stars du Festival Les Journées du Piano Romantique. Festival qui nous propose un voyage dans le temps et les sonorités rares en compagnie de trois pianos Érard issus de la collection J.F Tobias et d’un piano Pleyel 1830 exceptionnel dont l’histoire nous sera racontée par Michel Chaillan son découvreur et propriétaire. Des rencontres inédites et des programmes originaux concoctés par des artistes qui nous feront le grand plaisir de jouer le jeu du piano historique le temps du festival.

JEUDI 30 SEPTEMBRE 20h00

EGLISE D’ADON

Aline Bartissol pianiste – Bertrand Hainaut clarinettiste

Verdi – Sporh – Schumann – Chopin

VENDREDI 1 OCTOBRE 14h00

AUDITORIUM JEAN POULAIN

​Concert scolaire

Duo Fromentin-Plancade

Piano à quatre mains

Jean-François Tobias restaurateur – Jean Manifacier metteur en scène

Autour des danses hongroises de Johannes Brahms

VENDREDI 1 OCTOBRE 20h00

AUDITORIUM JEAN POULAIN

Duo Fromentin-Plancade

Piano à quatre mains

Johannes Brahms 21 danses hongroises

SAMEDI 2 OCTOBRE

AUDITORIUM JEAN POULAIN

18h30

Michel Chaillan

Préambule au concert autour du piano Pleyel 1830

19h30 – 20h00

Restauration “sur le pouce” possible dans le hall de l’auditorium

20h00

Concert deux pianos

Anne Le Bozec pianiste – Aline Bartissol pianiste

Frédéric Chopin – Franz Schubert

Polonaise-fantaisie (Pleyel)

Klavierstück 2 D.946 (Érard)

Moments musicaux 1- 4 (Pleyel-Érard)

Impromptu 3 op.90 (Pleyel)

Nocturne do# (Érard)

Mazurkas (Érard)

Nocturne mi Pleyel

Mazurka (Érard)

1ere ballade Chopin (Pleyel)

DIMANCHE 3 OCTOBRE 15h00

AUDITORIUM JEAN POULAIN

Sophie Marilley mezzo-soprano – Juliette Mars mezzo-soprano – Eric Cerantola pianiste

Un siècle de mélodies françaises

Billetterie :

Plein tarif : 18€

Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, PMR, adhérent) : 12€

Tarif enfants 5€ jusqu’à 12 ans

Tarif de groupe (10 personnes) : 10€

Pass Festival : 40€

Auditorium Jean Poulain Briare 45250 45250 Briare Loiret

jeudi 30 septembre – 20h00 à 21h30

vendredi 1er octobre – 20h00 à 21h30

samedi 2 octobre – 18h30 à 19h30

dimanche 3 octobre – 15h00 à 17h00