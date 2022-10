MR Auditorium Jean Poulain Briare 45250, 17 décembre 2022 20:00, Briare.

Samedi 17 décembre, 20h00 Sur place plein tarif : 18€ – tarif réduit : 12€ – enfants 8€

Un duo d’accordéonistes exceptionnel dans une oeuvre majeure du début du XXe siècle.

Petrouchka (en russe Петрушка), sous-titré scènes burlesques en quatre tableaux, est un ballet dont la musique a été composée par Igor Stravinsky en 1910-1911. Le livret (l’histoire) a été imaginé par Alexandre Benois et Igor Stravinsky. Petrouchka a été créé le 13 juin 1911 au théâtre du Châtelet par les Ballets russes sur une chorégraphie de Michel Fokine et sous la direction de Pierre Monteux. Alexandre Benois en était le directeur artistique ainsi que l’auteur des décors et des costumes. Il s’agit du deuxième ballet d’Igor Stravinsky, après L’Oiseau de feu en 1910. Il sera suivi du Sacre du printemps en 1913.

Le duo Xamp donne un nouveau souffle à l’accordéon. Les musiciens virtuoses Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty (avec la complicité du luthier Philippe Imbert) ont inventé un accordéon « microtonal », aux sons nouveaux et vibrations inouïes.

Ce nouvel instrument donne la possibilité de jouer des quarts de ton, en plus des demis tons habituels. Une petite révolution qui permet de revisiter le répertoire contemporain ou de séduire des compositeurs d’aujourd’hui. Le conte Petrouchka que nous vous proposons est adapté pour deux accordéons et percussions dans une approche plus traditionnelle. Elle nous permet de savourer la grande richesse harmonique de cette oeuvre composée à l’origine pour orchestre.

Auditorium Jean Poulain Briare 45250

