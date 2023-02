TISSER LE QUOTIDIEN Briand Betty ARTissage, 1 avril 2023, Chinon.

Une partition collective pour un quotidien inattendu et poétique

Briand Betty ARTissage 8 Rue du Marais, 37500 Chinon

https://www.artissage-valdeloire.fr/

Pour sublimer le quotidien, l’atelier ARTissage ouvre grand ses portes et repousse ses murs avec au programme, une partition plurielle, tissée main :

des notes inattendues, poétiques, du partage…

‌A l’atelier samedi 1 et dimanche 2 avril :

• Café céramique

• Exposition des sérigraphies de Quentin RIVIERE (www.quentinriviere.fr), des gravures et livres d’art d’Olivier BOSSERON (https://atelierdupieddenez.blogspot.com/) et des bijoux contemporains de Julie MANSILLON (https://www.facebook.com/profile.php?id=100053813711714)

• Happening couture par Marie LONQUEU (www.marielonqueu.com)

• Installation sonore d’Olivier BOSSERON “Quasi-catastrophe”

• Installation terre et fil de Nathalie SCHWEITZER (Instagram: @nathalie.schweitzer) en partenariat avec Betty BRIAND (www.artissage-valdeloire.fr)

Dans la ville, à découvrir toute la semaine des JEMA du 27 avril au 2 avril :

Installations éphémères et distribution de FANZINES

Au plaisir de vous accueillir nombreux!



©Julie Mansillon