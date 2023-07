transmission culturelle – stage de cirque itinérant Briançonnet – Salle polivalente Briançonnet, 16 août 2023, Briançonnet.

transmission culturelle – stage de cirque itinérant 16 – 18 août Briançonnet – Salle polivalente Sur inscription

Dans le cadre de l’été culturelle organisée par la DRAC PACA, la compagnie Laskaskas participe au projet Rouvrir le monde 2023.

Un moment de transmission culturelle ouvert à toutes et tous pour découvrir le cirque contemporain et le projet en cours de réalisation de la compagnie.

Nous allons proposer un stage de cirque à la découverte du clown, de la voix, du corps et de la présence théâtrale.

Briançonnet – Salle polivalente Ecole de Briançonnet 06850 Briançonnet Briançonnet 06850 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0762209710 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063948674183 [{« type »: « phone », « value »: « 0762209710 »}]

2023-08-16T09:30:00+02:00 – 2023-08-16T16:30:00+02:00

2023-08-18T09:30:00+02:00 – 2023-08-18T12:00:00+02:00

