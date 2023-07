Le point de vue de ma fenêtre, photos d’Ernesto Timor Parc de la Schappe Briançon, 3 juillet 2023 09:00, Briançon.

Le point de vue de ma fenêtre, photos d’Ernesto Timor Parc de la Schappe Briançon 3 juillet – 23 septembre

Ernesto Timor expose des portraits de gens postés à leur fenêtre qui nous racontent, chacun de façon unique, comment ça se passe la vie entre eux et leur vue. Ce sont aussi des photos qui parlent ! 3 juillet – 23 septembre 1

Centre d’art contemporain de Briançon (05), expo Hors les Murs, du 3 juin au 24 septembre / 20 grands formats + parcours sonore en plein air.

Cette exposition nous donne à voir une grande part du projet photographique d’Ernesto Timor intitulé « Le point de vue de ma fenêtre ». C’est une série de portraits de gens postés à leur fenêtre qui nous racontent, chacun de façon unique, comment ça se passe la vie entre eux et leur vue.

Initié en Ile-de-France et à Lyon en 2020, ce projet constitue à présent une somme de vues et de visions multiples un peu partout en France. C’est une saga qui n’a pas fini d’évoluer et de s’enrichir en mixités de toute sorte.

Mais ce sont aussi des photos qui parlent ! Vous pouvez vous immerger dans la contemplation des images tout en écoutant des montages de paroles collectées en parallèle…

Site du projet : https://www.ernestotimor.com/vues-partagees/

Parc de la Schappe 1 Chemin de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes