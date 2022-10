Briac dans Pierre Papier Micro

2022-10-19 21:15:00 21:15:00 – 2022-10-22 EUR 10 10 Certains disent qu’il est le meilleur humoriste vivant.



Pour étayer leurs propos ils n’hésitent pas à utiliser son CV comme porte étendard :

Prix du Festival d’Humour de Marseille

Prix du Jury et du Public du Festival de St Sulpice

Prix du Festival de Bourg en Bresse

Finaliste Performance d’Auteur SACD

Conclusion du TedX Marseille



Ils exagèrent, il est juste un modeste stand-uper de grande qualité qui a la chance de vivre à une époque qui reconnaît le génie à sa juste valeur. Rendez-vous à l’Antidote à Marseille avec Briac du 19 au 22 octobre. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

