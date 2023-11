SALON ART ET VIN Brézé Bellevigne-les-Châteaux, 26 novembre 2023, Bellevigne-les-Châteaux.

Bellevigne-les-Châteaux,Maine-et-Loire

De nombreux exposants ont le plaisir de vous accueillir à l’occasion de ce salon Art et Vin. Retrouvez notamment des vignerons, peintres, auteurs, artisans… Une buvette et restaurant vous est également proposée sur place..

Brézé Rue du stade

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Numerous exhibitors are delighted to welcome you to the Art and Wine Show. You’ll find winegrowers, painters, authors, craftsmen… A refreshment bar and restaurant are also available on site.

Numerosos expositores estarán encantados de recibirle en el Salón del Arte y del Vino. Encontrará viticultores, pintores, autores, artesanos… También hay un bar y un restaurante.

Zahlreiche Aussteller freuen sich, Sie anlässlich dieser Kunst- und Weinmesse begrüßen zu dürfen. Hier finden Sie insbesondere Winzer, Maler, Autoren, Handwerker usw. Es gibt auch einen Imbiss und ein Restaurant.

