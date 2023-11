Rock This Town #7 Jour 4 Brewpub La Barrack Valence, 11 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Deux groupes qui nous viennent de Suisse, un Dj, une belle soirée encore à la Barrack !

En partenariat avec et à La Barrack.

2023-11-11 21:00:00 fin : 2023-11-11 02:00:00. EUR.

Brewpub La Barrack Place Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two bands from Switzerland, a DJ, and another great evening at La Barrack!

In partnership with and at La Barrack

Dos grupos suizos, un DJ y otra gran velada en La Barrack

En colaboración con y en La Barrack

Zwei Bands aus der Schweiz, ein Dj, ein weiterer schöner Abend in der Barrack!

In Partnerschaft mit und in La Barrack

