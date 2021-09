BREVETS SARTHOIS DES RANDONNEURS Saint-Léonard-des-Bois, 25 septembre 2021, Saint-Léonard-des-Bois.

BREVETS SARTHOIS DES RANDONNEURS 2021-09-25 – 2021-09-25

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois

EUR 0 5 Pour sa 35ème édition, le Brevet Sarthois du Randonneur aura lieu à Saint-Léonard-des-Bois, au cœur des Alpes Mancelles, le samedi 25 septembre 2021. Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre soutenu localement par la municipalité de Saint-Léonard, l’Association Rando Alpes Mancelles et l’Association Les Amis de St Léonard, proposera sur une journée 5 circuits de distances différentes. « À la clé », son brevet ou ses brevets de 6, 10, 12, 20 ou 30kms.

Les 5 itinéraires proposés sont parfois des circuits existants, parfois des circuits adaptés pour l’occasion, ainsi :

– La boucle de 6 km empruntera le circuit de la Vallée de Misère sur la commune de Saint-Léonard-des-Bois et sera réservée plutôt aux familles (contournement de la butte du Haut Fourché et la butte de Narbonne dominant la Vallée de Misère)

– La boucle de 10 km accessible aux personnes à mobilité réduite, empruntera le circuit du « Passeur de Montaigu » avec l’utilisation du bac à chaîne pour traverser la Sarthe (liaison entre le département de la Sarthe et le département de la Mayenne). Un circuit qui a été reconnu par Claire Malbos, la Présidente de l’association Rand’Oroues .

– La boucle de 12 km empruntera également le circuit du « Passeur de Montaigu » avec une variante contournant le pierrier du Grand Patis via le chemin de l’étang sec

– La boucle de 20 km passant par le village de Saint-Céneri-le-Gérei dans l’Orne empruntant le circuit des « Méandres de la Sarthe » via le Moulin de Trotté, la célèbre chapelle de Saint-Céneri et le chemin de la Pierre Bécue qui longe la rive gauche de la Sarthe sur la commune de Moulins-le-Carbonnel

– La boucle de 30 km combinant le circuit de la Vallée du Merdereau via le hameau de la Prisonnière sur la commune de Saint-Paul-le-Gaultier et le circuit des Méandres de la Sarthe via le village de Saint-Céneri-le-Gérei. Les randonneurs de la boucle des 30 km rejoindront Saint-Céneri-le-Gérei après avoir traversé la Sarthe en utilisant le bac à chaîne au niveau du Moulin du Val.

Le Pass Sanitaire est obligatoire pour les participants, les bénévoles et les visiteurs.

35ème édition du BSR : 1ère fois dans les Alpes Mancelles à Saint-Léonard-des-Bois !

+33 2 52 19 21 35 https://sarthe.ffrandonnee.fr/

