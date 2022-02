Brevet qualificatif du Brevet Randonneur Mondial Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Mers-les-Bains Somme Brevet qualificatif du Brevet Randonneur Mondial Paris/Brest/Paris qui a lieu tous les 4 ans.

Ce sont 80 à 100 cyclistes qui arriveront à Mers en provenance de Neuilly sur Seine. Arrivée entre 13h et 20h30.

accueil.mairie@ville-merslesbains.fr +33 6 43 43 69 99

