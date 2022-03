Brevet Printanier de l’ACMG Goderville, 20 mars 2022, Goderville.

Brevet Printanier de l’ACMG Maison des Associations 13 Rue du Vieux Château Goderville

2022-03-20 07:30:00 07:30:00 – 2022-03-20 12:30:00 12:30:00 Maison des Associations 13 Rue du Vieux Château

Goderville Seine-Maritime Goderville

L’association Cyclo Marche Godervillaise (ACMG) organise son brevet printanier le dimanche 20 mars 2022.

Inscription à partir de 7h30 à la Maison des Associations, derrière l’église.

3 parcours “route” fléchés de 35, 50 et 70 km.

1 parcours marche de 8 km avec un départ de 9h30 à la MDA.

Pot d’accueil, ravitaillement et remise des récompenses suivie du pot de l’amitié vers 12h00.

Brevet ouvert à tous.

Tarifs : marcheurs 2 euros – Cyclotouristes licenciés 4 euros – non licenciés 6 euros – gratuit moins de 18 ans.

Infos cyclo : 06 62 08 80 23

Infos marche : 06 51 92 29 65

+33 6 60 08 80 23

dernière mise à jour : 2022-03-14 par Communauté de communes Campagne de Caux