Brevet Cyclo Saint-Renan

2022-03-06 08:30:00 – 2022-03-06 13:00:00

Saint-Renan Finistère Saint-Renan Le Saint-Renan Iroise Vélo vos propose sont traditionnel Brevet Cyclo qui va permettre aux amoureux de l’asphalte de se retrouver pour un moment convivial et sportif.

Circuits cyclo : 100, 95, 75 et 55 km. Inscription sur place. thierry.bodenes@gmail.com +33 6 72 08 71 84 http://www.sriv.fr/ Le Saint-Renan Iroise Vélo vos propose sont traditionnel Brevet Cyclo qui va permettre aux amoureux de l’asphalte de se retrouver pour un moment convivial et sportif.

