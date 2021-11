Baladou Baladou Baladou, Lot Brèves Littéraires Baladines avec Jean-Paul Malaval Baladou Baladou Catégories d’évènement: Baladou

2021-12-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-11 18:00:00 18:00:00

Baladou Lot Baladou Jean-Paul Malaval est l’ invité d’ honneur de cette rencontre organisée par la bibliothèque Municipale de Baladou.

Les Invités :

-Romans avec Jean Guy Soumy, Jean-Pierre Alaux et Alain Jomy

-Enfance avec Sylvie Staub et Louisa Treyborac

-Terroir avec Catherine Lamic

-Poésie avec Gilles Lades, Colette Beyssen-Laprévote

-Bandes dessinées avec Christian Faure et Loreille qui voit

-Divers : Charles Soubeyran propose une exposition “Hommage à Bretecher”.

*Une exposition d’ artistes de Baladou : Photos de Bernard Coulié, peintures de Christine Dollet et Guy Verrier +33 5 65 41 24 83 ©JEAN PAUL MALAVAL

