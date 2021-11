Brèves histoires d’architecture en bois Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 7 décembre 2021, Nancy.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 7 décembre à 18:00

Jean-Claude Bignon est architecte et technologue. Il est professeur émérite à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN) où il a enseigné les sciences et techniques pour l’architecture depuis le milieu des années 1970. Il est par ailleurs diplômé d’honneur de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies du Bois (ENSTIB-Université de Lorraine) pour ses enseignements et actions avec cette école d’ingénieurs du bois depuis les années 1980. Il a assuré un enseignement sur l’architecture et la construction en bois à près de 5000 étudiants architectes ou ingénieurs et a été fait chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques en 2016. Il a été cofondateur avec l’ENSTIB du premier DESS ouvert en France à des architectes et des ingénieurs sur le matériau bois dans l’architecture et la construction. Il a également été responsable des spécialités de master (cohabilitées entre l’ENSA-Nancy et l’Université de Lorraine) « Architecture, bois, construction » et « Architecture, modélisation, environnement ». A l’initiative en 2005 des « Défis du bois », avec Pascal Triboulot (ENSTIB) et Gilles Duchanois (ENSAN), il en a été le responsable pédagogique pendant dix ans. En partenariat avec le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois), il a rédigé les premiers cours de technologie du bois destinés à la formation permanente des professionnels du bois en France (architectes, ingénieurs, entreprises). Titulaire d’une HDR (habilitation à diriger les recherches) de l’Université de Lorraine, il est chercheur associé au Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie (CRAI) au sein de l’UMR MAP (CNRS-MCC). Il est auteur de plus de 200 articles, publications et conférences qui lui ont valu de recevoir la médaille d’argent de l’Académie d’architecture (2015). Il a été invité en tant que professeur dans de nombreux établissements, en France et à l’étranger (Chine, Canada, Belgique, Etats-Unis, Liban, Luxembourg, Maroc, Suisse, Tunisie…) et a reçu les « hommages » du Forum International Bois Construction en 2015. Curieux, passionné et voyageur, il bénéficie d’une connaissance des architectures vernaculaires comme des architectures contemporaines en bois dans la plupart des régions du monde où ce matériau est utilisé. Intéressé par l’histoire autant que par les nouvelles technologies, il se plait à dire qu’il a porté son regard d’architecte du rabot au robot.

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoire.

Conférence organisée par l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy, animée par Jean-Claude Bignon, architecte, technologue et professeur émérite à l’école d’architecture de Nancy.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T18:00:00 2021-12-07T20:00:00