Brèves du Futur Mollégès, 7 juillet 2022

Théâtre d’anticipation et d’improvisation humoristique. Suivi d’un apéro-débat.



La Petite Agora est un dispositif imaginé par la Bibliothèque départementale pour retrouver du lien et de la proximité à travers différentes propositions artistiques. Le public est au plus proche des intervenants avec qui il pourra échanger ensuite autour d’un verre.

Fictions courtes d’anticipation de Julien Guyomard avec Sumaya Al Attia, Damien Houssier, David Seigneur, Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe. Chaque Brève est une fiction courte qui se prête à l’exercice de la prospective en développant des univers d’anticipation. Il en existe aujourd’hui quatre.

Les 4 Brèves :

1 – L’agriculture avec «Terre morte».

2 – L’avenir et le sens du travail avec «Science sans conscience».

3 – La place de la culture dans le futur avec «Futur du Théâtre».

4 – Les liens sociaux avec «Amitié marchande».



Réservation fortement conseillée.

Brèves du Futur par Scena nostra.

Réservation fortement conseillée.

