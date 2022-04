BREVES DE NATURE AU COMPTOIR Les Châteliers, 16 juin 2022, Les Châteliers.

BREVES DE NATURE AU COMPTOIR rue du Jardin des Sens Foyer communal Les Châteliers

2022-06-16 17:30:00 – 2022-06-16 rue du Jardin des Sens Foyer communal

Les Châteliers 79340 Les Châteliers

EUR Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr

