BREVES DE NATURE AU COMPTOIR, 15 septembre 2022

BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

2022-09-15 – 2022-09-15

EUR Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr

