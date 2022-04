Brèves d’attente Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Cette exposition est née d’un projet artistique Éclat d’art, qui est un dispositif artistique financé par l’hôpital, la DRAC et l’ARS, ayant pour but de faire entrer la culture et l’art au sein d’un service de soins. Alexandra Lolivrel, illustratrice, a observé la salle d’attente du Centre médico-psychologique (CMP) Persoz de Villeurbanne pendant une trentaine d’heures entre octobre 2021 et février 2022, et s’est nourri de ce temps transitoire d’attente pour le restituer par des dessins. Une trentaine d’aquarelles ont été réalisées par Alexandra Lolivrel et des patients du CMP et seront exposées au 2e étage de la Maison du Livre, de l’image et du son. Cette exposition est née d’un projet artistique Éclat d’art ayant pour but de faire entrer la culture et l’art au sein d’un service de soins, dans le cadre des Semaines du handicap. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

