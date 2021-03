BREV’ DE JARDIN, 22 mai 2021-22 mai 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

BREV’ DE JARDIN 2021-05-22 09:00:00 – 2021-05-22 18:00:00

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Rendez-vous le samedi 22 mai, Parc du Pointeau pour la 6e édition de Brev’ de jardin.

La municipalité vous propose un marché aux plantes avec une trentaine d’exposants, professionnels et associations.

N’hésitez pas à flâner entre les stands et (re)découvrir les richesses du Parc du Pointeau.

Une nouvelle fois cette année, le jardin et la culture seront associés avec des spectacles, des rencontres, des ateliers pour petits et grands…

Un écrin de verdure

Le Parc du Pointeau a été créé au sein d’une ancienne pension de famille du début du XXe siècle.

Idéalement situé en bord de mer, il s’étend sur quatre hectares et offre un cadre idyllique et botanique pour accueillir les fêtes telles que la Déferlante, le festival Côté Mer, etc…

