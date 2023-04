Randonnées VTT et pédestres – La Breuilaufaise Breuilaufa Catégorie d’Évènement: Breuilaufa

2023-04-10 08:00:00 08:00:00 – 2023-04-10 12:00:00 12:00:00 Breuilaufa Haute-Vienne Breuilaufa . Lundi 10 avril, inscriptions sur place à partir de 8h, départs à 9h. Les amis de Breuilaufa 06 30 97 14 79. Randonnées VTT et pédestres dans les monts de Blond. VTT : 3 circuits de 14, 25 et 36 km. Pédestre : 2 circuits de 7 et 14 km. Intégralité des bénéfices reversés à l’association « De l’oxygène pour Elise ». Breuilaufa

