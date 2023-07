KIFF&SCRATCH Breughel L’ancien Toulouse, 28 septembre 2023, Toulouse.

KIFF&SCRATCH Jeudi 28 septembre, 22h00 Breughel L’ancien Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – debout

En partenariat avec le Collectif Culture Bar-Bars

Du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre, le Collectif Culture Bar-Bars s’associe à la 37ème édition du festival Jazz sur son 31, pour un préambule festif et gratuit :

Bar-Bars sur son 31, vous donne rendez-vous avec 14 concerts lives et Dj set dans 11 cafés concerts, cafés-cultures et bistrots de Toulouse et sa banlieue.

Breughel L’ancien accueille Kiff&Scratch

★ Pablo Killombo, piano et beatbox / Dj D.M.S, dj

➤ Plus d’information : https://kiffandscratch.webflow.io/

https://youtu.be/JV1__DSuYG4

Breughel L’ancien 30 Rue de la Chaîne 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiffandscratch.webflow.io/ »}, {« data »: {« author »: « Pablo Killombo », « cache_age »: 86400, « description »: « »Kiff & Scratch » viens de la fusion de deux artistes, DJ DMS et Pablo Killombo. nIls ont tout les deux envie de proposer un live set hors du commun, plein du2019u00e9nergie, du2019harmonie avec une ru00e9el performance qui puisse ru00e9unir la scu00e8ne HIP HOP et la scu00e8ne u00c9LECTRO, deux mondes qui les passionnent.n A force de recherche ils inventent le propre style de TrapTek, un savant mu00e9langent de Techno et Trap mais pas queu2026nnIls testes cette nouvelle formule sur des premiu00e8res petites scu00e8nes toulousaines et la ru00e9action du public est folle.nnLe feu vert est donnu00e9e plus rien ne pourra les arru00eater.nn#traplive #scratch #loopstationbossrc505 #akaimpclive #keyboardmaudio #toulousetrap #trapfrance #liveperformance #djdms #pablokillombo #jazzsolopiano #trapinstrumental », « type »: « video », « title »: « Scratch Jazz Trap », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JV1__DSuYG4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JV1__DSuYG4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfPpbFuNL_RMpnE6iOSPyzg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/JV1__DSuYG4 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T22:00:00+02:00 – 2023-09-28T23:59:00+02:00

2023-09-28T22:00:00+02:00 – 2023-09-28T23:59:00+02:00

Jazz Musique

©DR