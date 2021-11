Toulouse BREUGHEL L'ANCIEN Haute-Garonne, Toulouse FETHI TRAB BREUGHEL L’ANCIEN Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FETHI TRAB BREUGHEL L’ANCIEN, 26 novembre 2021 22:00, Toulouse. BREUGHEL L’ANCIEN.

Vendredi 26 novembre, 22h00 FETHI TRAB * Entre folk, raï et rock, la musique de Fethi nous parle d’une Algérie méconnue et fascinante. Poète, chanteur au son de guitare unique, il chante les grands espaces, les plateaux râpés de l’Algérie rurale dans laquelle il a grandi. https://www.facebook.com/fethi.trab.33 *

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h30

* BREUGHEL L’ANCIEN 30 rue de la Chaîne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 22:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu BREUGHEL L'ANCIEN Adresse 30 rue de la Chaîne, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville BREUGHEL L'ANCIEN Toulouse