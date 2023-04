Exposition Peinture et Photographie 1 route de Verson Bretteville-sur-Odon Catégories d’Évènement: Bretteville-sur-Odon

Calvados

Exposition Peinture et Photographie 1 route de Verson, 28 avril 2023, Bretteville-sur-Odon. Le Bas Manoir vous accueille pour une exposition de peinture et photographie. Marie-Dominique Carteron et Édouard Carteron vous exposeront respectivement leurs œuvres..

Vendredi 2023-04-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-29 12:00:00. .

1 route de Verson Le Bas Manoir

Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie



The Bas Manoir welcomes you for a painting and photography exhibition. Marie-Dominique Carteron and Édouard Carteron will exhibit their respective works. El Bas Manoir le da la bienvenida a una exposición de pintura y fotografía. Marie-Dominique Carteron y Édouard Carteron expondrán sus obras. Das Bas Manoir empfängt Sie für eine Ausstellung von Gemälden und Fotografien. Marie-Dominique Carteron und Édouard Carteron werden ihre Werke ausstellen.

