Concert rock grunge 6 avenue de la Grande Plaine, 15 avril 2023, Bretteville-sur-Odon.

Le voici enfin, le premier concert de la saison 2023 !

Le Valhalla vous prépare une soirée forte en décibels !

Au programme :666 Mokey – Groupe solo Punk Dirty CountryPlomb – Groupe de Grunge-StonerKatsina – Groupe de Rock-Blues Énergique

Envie d’un tatouage ?

2 guests tattoo, Ossuary tattoo & Meyno tattoo, se déplaceront rien que pour vous, pour vous proposer de jolis flashs ! Et pour vous divertir jusqu’au bout, la Baronnerie sera des nôtres pour une démonstration de béhourd (combat en armure).

Retrouvez sur place Nomade Burger, pour vous servir de délicieux burgers ! Et comme toujours le Valhalla se chargera des breuvages, cocktails, bières locales ou encore hydromel et vous proposera de belles planches à partager entre amis, en famille, des saucissons, des camemberts rôtis….

Samedi 2023-04-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-16 01:00:00. .

6 avenue de la Grande Plaine Le Valhalla

Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie



Here it is, the first concert of the 2023 season!

Valhalla is preparing a decibel-filled evening for you!

On the program: 666 Mokey – Punk Dirty Country solo bandLead – Grunge-Stoner bandKatsina – Energetic Rock-Blues band

Want a tattoo ?

2 tattoo guests, Ossuary tattoo & Meyno tattoo, will come just for you, to offer you nice flashes! And to entertain you until the end, the Baronnerie will be there for a demonstration of béhourd (fight in armor).

Nomade Burger will be there to serve you delicious burgers! And as always the Valhalla will take care of drinks, cocktails, local beers or mead and will propose you beautiful boards to share with friends, family, sausages, roasted camemberts…

Ya está aquí, ¡el primer concierto de la temporada 2023!

¡Valhalla te prepara una velada llena de decibelios!

En el programa: 666 Mokey – Grupo solista de Punk Dirty CountryLead – Grupo Grunge-StonerKatsina – Grupo enérgico de Rock-Blues

¿Te apetece un tatuaje?

2 invitados tatuadores, Ossuary tattoo y Meyno tattoo, vendrán a ofrecerte unos bonitos flashes Y para que se entretenga hasta el final, la Baronnerie le hará una demostración de behurd (lucha con armadura).

Nomade Burger estará allí para servirle deliciosas hamburguesas Y como siempre, el Valhalla se encargará de las bebidas, cócteles, cervezas locales o hidromiel y le ofrecerá hermosas tablas para compartir con los amigos o la familia, salchichas, camemberts asados…

Da ist es endlich, das erste Konzert der Saison 2023!

Das Valhalla bereitet Ihnen einen dezibelstarken Abend!

Auf dem Programm stehen:666 Mokey – Dirty Country Punk Solo-BandPlomb – Grunge-Stoner-BandKatsina – Energische Rock-Blues-Band

Lust auf ein Tattoo?

2 Tattoo-Gäste, Ossuary tattoo & Meyno tattoo, werden nur für Sie unterwegs sein, um Ihnen hübsche Blitzlichter anzubieten! Und um Sie bis zum Schluss zu unterhalten, wird die Baronnerie für eine Vorführung von Behourd (Kampf in Rüstung) anwesend sein.

Nomade Burger wird Ihnen vor Ort köstliche Burger servieren! Und wie immer sorgt das Valhalla für Getränke, Cocktails, lokale Biere oder auch Met und bietet Ihnen schöne Bretter an, die Sie mit Freunden oder der Familie teilen können, Würste, gebratene Camemberts…

