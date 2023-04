Soirée années 80 Salle des fêtes, 3 juin 2023, Bretteville-sur-Laize.

L’amicale des sapeurs-pompiers de Bretteville-sur-Laize organise une soirée dansante sur le thème des années 80 le SAMEDI 3 JUIN à 19h00. Musique, piste de danse, ambiance, repas… tout sera au rendez-vous pour vous faire passer une excellente soirée. ⚠️Nombre de places limité, N’hésitez pas à vous inscrire..

2023-06-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Salle des fêtes

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



The Bretteville-sur-Laize Firemen’s Association is organizing a dance party on the theme of the 80’s on SATURDAY JUNE 3 at 7:00 pm. Music, dance floor, atmosphere, meal… everything will be there to make you spend an excellent evening… Number of places limited, do not hesitate to register.

La Asociación de Bomberos de Bretteville-sur-Laize organiza una fiesta de baile sobre el tema de los años 80 el SÁBADO 3 DE JUNIO a las 19h. Música, pista de baile, ambiente, comida… todo estará allí para hacerle pasar una excelente velada… Número de plazas limitado, no dude en inscribirse.

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Bretteville-sur-Laize organisiert am SAMSTAG, den 3. JUNI um 19 Uhr einen Tanzabend mit dem Thema 80er Jahre. Musik, Tanzfläche, Stimmung, Essen… alles wird vorhanden sein, um Ihnen einen tollen Abend zu bereiten… Begrenzte Anzahl an Plätzen, Zögern Sie nicht, sich anzumelden.

